На улице в Саратове задержали закладчика с двумя килограммами наркотиков

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Саратове сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали закладчика с двумя килограммами синтетических наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.



Во время патрулирования Кировского района на улице Мысникова полицейские заметили мужчину, который подходил под приметы из ориентировки. Правоохранители разыскивали его за совершение административного правонарушения. Ранее 24-летнего жителя села уже неоднократно судили.

При личном досмотре стражи правопорядка нашли у него свёртки с производным N-метилэфедрона. Вес вещества превысил два килограмма. Полицейские выяснили, что злоумышленник работал на теневой интернет-магазин и распространял мелкие партии синтетических наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает работу.

Ольга Щелокова

