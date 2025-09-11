На улице в Саратове задержали закладчика с двумя килограммами наркотиков

11 сентября 2025, 19:14

В Саратове задержали наркокурьера с 2 кг запрещённых веществ

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Саратове сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали закладчика с двумя килограммами синтетических наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.