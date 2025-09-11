На улице в Саратове задержали закладчика с двумя килограммами наркотиков
В Саратове сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали закладчика с двумя килограммами синтетических наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Медиа.
Во время патрулирования Кировского района на улице Мысникова полицейские заметили мужчину, который подходил под приметы из ориентировки. Правоохранители разыскивали его за совершение административного правонарушения. Ранее 24-летнего жителя села уже неоднократно судили.
При личном досмотре стражи правопорядка нашли у него свёртки с производным N-метилэфедрона. Вес вещества превысил два килограмма. Полицейские выяснили, что злоумышленник работал на теневой интернет-магазин и распространял мелкие партии синтетических наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает работу.
Читайте также: