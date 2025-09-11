«Не вынесла этого»: В тульской квартире нашли тела матери и 2-летнего ребёнка

11 сентября 2025, 18:22

В Туле обнаружили тела женщины и её двухлетнего сына

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Туле в одной из квартир обнаружили тела местной жительницы и её маленького сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.