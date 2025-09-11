«Не вынесла этого»: В тульской квартире нашли тела матери и 2-летнего ребёнка
В Туле в одной из квартир обнаружили тела местной жительницы и её маленького сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, трагедия произошла накануне на 2-м проезде Металлургов. Сначала двухлетний ребёнок утонул в ванной во время купания. После этого его мать совершила суицид. Следственное управление СКР по Тульской области официально подтвердило эту информацию.
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели людей. Сейчас криминалисты и следователи работают на месте происшествия. Они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося. Оперативники опрашивают соседей и родственников погибших, выясняют детали быта семьи.
Ранее сообщалось об инциденте в Костромской области, где толпа подростков избила 12-летнюю девочку.
Читайте также: