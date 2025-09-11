У метро «Мякинино» школьник с самокатом прыгнул в Москву-реку
9 сентября в Москве рядом со станцией метро «Мякинино» ученик второго класса упал в воду Москвы-реки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По свидетельствам очевидцев, мальчик с особенностями поведения убегал от своей матери. Неподалеку от 66-го километра МКАД он спрыгнул в реку, держа при себе самокат и рюкзак.
Инцидент произошёл рядом с проходящим катером. Люди на его борту сразу заметили ребёнка и бросились на помощь. Они оперативно прыгнули в воду и вытащили школьника. Спасатели доставили мальчика в ближайший яхт-клуб, где его уже ожидали медики. Врачи осмотрели пострадавшего и оказали необходимую помощь.
Ранее в Нижегородской области многодетный отец жестоко избил сына в больнице при свидетелях.
Читайте также: