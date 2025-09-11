«Власти контролировали мой мозг»: Заявление убийцы украинки шокировало общество
Обвиняемый в убийстве беженки заявил о правительственном контроле над разумом
Декарлос Браун-младший, подозреваемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, заявил, что правительство контролировало его мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на сестру обвиняемого.
Родственница фигуранта дела предоставила журналистам запись телефонного разговора. Брат позвонил ей спустя шесть дней после инцидента.
«Слышно, как 34-летний мужчина... рассказывает своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг «инородные материалы» и контролировало его действия, когда он набросился с ножом на Ирину», — пишет издание.Трагедия произошла 22 августа в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Следствие утверждает, что Браун-младший нанёс Заруцкой несколько ударов ножом в вагоне поезда. Уточняется, что ранее суд уже осуждал подозреваемого за вооружённый грабёж, кражу и проникновение со взломом.
