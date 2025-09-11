«Власти контролировали мой мозг»: Заявление убийцы украинки шокировало общество

11 сентября 2025, 17:53

Обвиняемый в убийстве беженки заявил о правительственном контроле над разумом

Фото: Istock/Dmytro Skrypnykov

Декарлос Браун-младший, подозреваемый в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой, заявил, что правительство контролировало его мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на сестру обвиняемого.





Родственница фигуранта дела предоставила журналистам запись телефонного разговора. Брат позвонил ей спустя шесть дней после инцидента.

«Слышно, как 34-летний мужчина... рассказывает своей сестре, что, по его мнению, правительство внедрило в его мозг «инородные материалы» и контролировало его действия, когда он набросился с ножом на Ирину», — пишет издание.

