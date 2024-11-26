На Урале 16-летняя девушка родила ребенка и выбросила его в мусорный контейнер

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В Пласте Челябинской области в мусорном контейнере обнаружили мертвую новорожденную девочку. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на собственный источник.
Мертвого младенца обнаружили 22 ноября. Оказалось, что девочку родила 16-летняя девушка, а после выбросила в мусорный контейнер. Новорожденную обнаружили уже мертвой. Пока неизвестно, сколько времени она там пролежала.
Девушка жила в общежитии Учебного городка в Пласте.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Роженице грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место в Москве, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.
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Девушка жила в общежитии Учебного городка в Пласте.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Роженице грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место в Москве, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.
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Элина Позднякова