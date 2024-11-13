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Курьер наехал на коляску с новорождённым в Москве

Фото: moscowproc

Фото: moscowproc

Курьер на электровелосипеде наехал на женщину-пешехода. Она шла с коляской, в которой находился новорождённый мальчик, информирует прокуратура Москвы в своём Телеграм-канале.


Инцидент произошёл на улице Молдагуловой. 22-летний работник курьерской службы сбил женщину с коляской, которая шла по тротуару. После происшествия ребёнка 2024 года рождения доставили в больницу. Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ране представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила, что Железнодорожный районный суд Новосибирской области признал 22-летнюю женщину виновной в покушении на убийство малолетнего и назначил наказание. Её лишили свободы на шесть лет, приговор подсудимая будет отбывать в колонии общего режима. Из-за нежелания выполнять родительские обязанности женщина оставила новорождённого в мусорном контейнере с намерением причинить ему вред.

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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в торговле кокаином — видео
13 ноября 2024, 13:55

Жителя Московской области задержали в Раменском округе по подозрению в распространении наркотиков, в операции вместе с полицейскими участвовали сотрудники СОБР «Булат» подмосковного управления Росгвардии, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«28-летний мужчина был задержан в частном доме. Там же был обнаружен порошок весом свыше килограмма, более полумиллиона рублей в различной валюте и прочие вещественные доказательства. Исследование показало, что изъятый порошок является наркотиком кокаином», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело, сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Молдагуловой курьер на электровелосипеде наехал на коляску с новорождённым.

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#раменский городской округ
#наркотики
#росгвардия
#криминал
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Из-за пожара в общежитии ветеринарной академии несколько человек заблокировано
13 ноября 2024, 13:41

Фото: istockphoto/ DarthArt

Несколько человек заблокировано пожаром в столичном районе Выхино-Жулебино, информирует Телеграм-канал SHOT.
Пожар произошёл на улице Ташкентской в общежитии ветеринарной академии Скрябина. Из окон здания люди просят о помощи.

Поскольку очаг возгорания находится на первом этаже общежития, люди оказались заблокированы, они не могут эвакуироваться. Сейчас на место происшествия едет несколько автомобилей скорой помощи, пожарные помогают людям выбраться из здания через окна.

Ранее сообщалось, что в подмосковном элитном отеле «Les Art Resort» случился пожар. Одноэтажное деревянное здание загорелось из-за короткого замыкания в щитке с электропроводкой. Изначально персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но не получилось — они вызвали экстренные службы.

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Ветеран «Альфы» сделал тревожный прогноз после теракта в Севастополе
Ветеран «Альфы» Гончаров: подрыв в Севастополе совершили украинские спецслужбы
13 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto.com/ru/AndrisBarbans

За подрывом автомобиля военного в Севастополе могут стоять украинские спецслужбы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
По мнению эксперта, за произошедшим вряд ли могут стоять какие-то недовольные россияне.

«У нас идет война между нами и натовцами. И когда задают вопрос, кто это сделал, то отвечать, что это какие-то наши недовольные, будет смешно для всех», — отметил ветеран «Альфы».

Гончаров заключил, что завербованные агенты совершают теракты, диверсии и убийства.

Напомним, утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля. От полученных травм 47-летний водитель скончался на месте.

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#машины
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Пьяный мужчина чуть не похитил пятилетнего ребенка в магазине в Смоленской области
Мужчина попытался похитить пятилетнего ребенка в магазине под Смоленском
13 ноября 2024, 13:09

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Смоленской области пьяный слесарь-сантехник попытался похитить пятилетнего мальчика в магазине, пока его отец выбирал продукты. Об этом пишет Shot.
По данным издания 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел вечером в магазин в Вязьме. Он заметил мужчину с сыном. Отец выбирал продукты, а ребенок был неподалеку. Тогда злоумышленник схватил мальчика за руку и насильно повел к выходу. Сначала ребенок не понял, что происходит, а потом начал громко кричать.

На детские крики сбежались продавцы и отец ребенка. Тогда похититель убежал, однако его быстро нашли и задержали. В настоящее время выясняется, с какой целью мужчина пытался украсть маленького мальчика.

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Следствие назвало основную версию подрыва машины капитана ЧФ в Севастополе
Следователи считают заказное убийство мотивом подрыва машины в Севастополе
13 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Alesmunt

Следователи назвали основную версию подрыва автомобиля капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе. По их мнению, это заказное убийство.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем машины со стороны водителя. Его привели в действие, когда офицер ехал в потоке других машин по улице Тараса Шевченко. По словам очевидцев, в днище машины после взрыва образовалась дыра. Капитану оторвало обе ноги, спасти его не удалось.

Погибшему было 47 лет, он являлся начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота, был в звании капитана 1-го ранга. По данным телеграм-канала, за военным следили на протяжении семи дней. Он находится в украинских списках с ноября 2023 года. Основной версией следствия на данный момент является заказное убийство.

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#взрыв
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В Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск
13 ноября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Alesmunt

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершенное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, экипаж Росгвардии получил информацию об автомобиле такси, движущемся по Варшавскому шоссе, за рулем которого находился мужчина, объявленный в федеральный розыск за совершенное преступление.

Тогда силовики оперативно прибыли по указанному адресу и после кратковременной погони остановили такси. Водителя задержали. Им оказался 33-летний приезжий, который пытался скрыться в Москве от правосудия за преступление в другом городе. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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#мужчина
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Из-за пожара в Подмосковном отеле эвакуировали шесть человек
Во время пожара в отеле «Les Art Resort» эвакуировали шесть человек
13 ноября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/ abadonian

В популярном элитном отеле «Les Art Resort» случился пожар. Шесть человек эвакуировали, информирует Прокуратура Московской области в своём Телеграм-канале.
Одноэтажное деревянное здание в загородном Подмосковном отеле вблизи посёлка Дорохово загорелось из-за короткого замыкания в щитке с электропроводкой. Само пламя разгорелось в бане.

Сначала персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но это не дало результата — они вызвали экстренные службы.

Во время пожара эвакуировали шесть человек, погибших или пострадавших нет.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту», — сообщили представители Прокуратуры Московской области.

Ранее сообщали, что в пригороде Симферополя загорелся газовоз, рядом с горящей цистерной находился бензовоз — это обстоятельство могло вызвать взрыв. Пожарный Григорий Бодунов сел за руль бензовоза и отогнал его на безопасное расстояние.

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В Севастополе подорвали машину с капитаном Черномоского флота: личность погибшего, связь с ВСУ
13 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/frodelil

Утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе произошел взрыв автомобиля. От полученных травм 47-летний водитель скончался на месте. Установлено, что погибшим оказался военнослужащий. Подробности – в материале «Радио 1».

Взрыв авто в Севастополе 13 ноября: что известно


Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва автомобиля на улице Тараса Шевченко в Севастополе погиб военнослужащий. Глава региона не исключает возможность диверсии и привел некоторые подробности произошедшего.

«В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Предварительно, СВУ было закреплено на днище автомобиля со стороны водителя. В действие приведено дистанционно.

Личность погибшего при взрыве авто в Севастополе

Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. Соответствующую информацию позже подтвердил губернатор.


За военным велась слежка


По информации портала Mash, за погибшим военным наблюдали в течение примерно семи дней. 47-летний офицер является выпускником Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова и с декабря прошлого года находится в украинских списках. Версия заказного убийства также рассматривается.

Связь подрыва авто в Севастополе с ВСУ


Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью NEWS.ru высказал мнение, что за взрывом может стоять украинская спецслужба.

«Они взрывают и убивают наших граждан, которые работают в полном объеме на победу нашей страны. Это не остановится. Как только Украина будет иметь еще больше проблем или потерь на линии фронта, тем больше будет диверсий по всей нашей стране», — сказал Гончаров.

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Генерал Шамарин признал вину в деле о взятках и заключил досудебное соглашение
13 ноября 2024, 11:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, информирует РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
Напомним, что по версии следствия, Шамарин получил 36 000 000 рублей от генерального директора пермского завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Деньги были переданы за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Министерства обороны России и общее покровительство.

В рамках дела также фигурировали еще четыре человека, которые также признали свою вину и уже отбывают наказания по статье о мошенничестве. Следственные органы продолжают работу над делом, выясняя все обстоятельства преступной схемы.

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Ранее стало известно, что бывший начальник Главного управления связи Министерства обороны России генерал-майор Александр Оглоблин дал показания по делу генерала Вадима Шамарина, в результате чего Шамарин был арестован 22 мая.

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