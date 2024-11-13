Курьер наехал на коляску с новорождённым в Москве

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Курьер на электровелосипеде наехал на женщину-пешехода. Она шла с коляской, в которой находился новорождённый мальчик, информирует прокуратура Москвы в своём Телеграм-канале.
Инцидент произошёл на улице Молдагуловой. 22-летний работник курьерской службы сбил женщину с коляской, которая шла по тротуару. После происшествия ребёнка 2024 года рождения доставили в больницу. Прокуратура Восточного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
Ране представитель СУСК по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила, что Железнодорожный районный суд Новосибирской области признал 22-летнюю женщину виновной в покушении на убийство малолетнего и назначил наказание. Её лишили свободы на шесть лет, приговор подсудимая будет отбывать в колонии общего режима. Из-за нежелания выполнять родительские обязанности женщина оставила новорождённого в мусорном контейнере с намерением причинить ему вред.
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