Достижения.рф

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину с синтетическим наркотиком в кармане

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину с 2,32 грамма N-метилэфедрона

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Подробности приводит пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.



Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали деревню Крюково и заметили подозрительного гражданина. Тот увидел служебный автомобиль, резко развернулся и пошёл в другую сторону.

Правоохранители остановили его для проверки документов. 37-летний житель посёлка Васькино занервничал и признался, что носит при себе наркотики. Тогда сотрудники доставили задержанного в территориальный отдел полиции.

Выяснилось, что ранее он уже получил судимость за угрозу убийством, угон, грабежи, разбои и кражи. Экспертиза установила: изъятое вещество — синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 2,32 грамма. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0