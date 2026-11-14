В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину с синтетическим наркотиком в кармане
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Подробности приводит пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали деревню Крюково и заметили подозрительного гражданина. Тот увидел служебный автомобиль, резко развернулся и пошёл в другую сторону.
Правоохранители остановили его для проверки документов. 37-летний житель посёлка Васькино занервничал и признался, что носит при себе наркотики. Тогда сотрудники доставили задержанного в территориальный отдел полиции.
Выяснилось, что ранее он уже получил судимость за угрозу убийством, угон, грабежи, разбои и кражи. Экспертиза установила: изъятое вещество — синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 2,32 грамма. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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