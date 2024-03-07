В Минздраве сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре

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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП на ТЭЦ в тувинском Шагонаре.
По сообщениям ведомства, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Ещё шестеро – в тяжёлом.
В настоящее время они все проходят лечение в Красноярске, куда были экстренно доставлены с ожогами разной степени и отравлением угарным газом.
Днём ранее глава республики Тыва Владислав Ховалыг сообщал, что на Шагонарской ТЭЦ произошёл взрыв, после которого вспыхнул пожар. Отмечалось, что пострадали как минимум 14 человек. Позднее стало известно о пропавших без вести. На место оперативно прибыли спецслужбы, был создан оперативный штаб.
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В настоящее время они все проходят лечение в Красноярске, куда были экстренно доставлены с ожогами разной степени и отравлением угарным газом.
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Анастасия Чинкова