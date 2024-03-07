В подмосковном салоне красоты, где снимали обнажённых клиенток, прошли обыски

Фото: istock / photographer
В салоне красоты в Щёлково, где со скрытой камерой снимались видео обнажённых клиенток, прошли обыски. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Бывшая сотрудница студии «О-ля-ля» рассказала изданию, что владелец Евгений часто звал своих бывших подчинённых на эпиляцию с приятной скидкой. Он также часто проявлял знаки внимания к подчиненным-девушкам.
По информации канала, выложить скандальные кадры могла одна из бывших сотрудниц салона. Хозяин поругался с девушкой и она ушла, переменив часть посетительниц. Также бывшие сотрудники утверждают, что Евгений знал про камеру, а персоналу говорил, что датчик для пожарной безопасности.
Работницы поверили начальнику, а вечером в «О-ля-ля» прошли обыски. Мужчина отказался давать комментарии журналистам и пытался скрыть лицо капюшоном. После оперативных мероприятий владелец заведения, предположительно, уехал со своей женой.
Читайте также:
В Минздраве сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре
Молодой рецидивист из Мытищ попался на краже акустической системы
По информации канала, выложить скандальные кадры могла одна из бывших сотрудниц салона. Хозяин поругался с девушкой и она ушла, переменив часть посетительниц. Также бывшие сотрудники утверждают, что Евгений знал про камеру, а персоналу говорил, что датчик для пожарной безопасности.
Работницы поверили начальнику, а вечером в «О-ля-ля» прошли обыски. Мужчина отказался давать комментарии журналистам и пытался скрыть лицо капюшоном. После оперативных мероприятий владелец заведения, предположительно, уехал со своей женой.
Читайте также:
В Минздраве сообщили о крайне тяжёлом состоянии пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре
Молодой рецидивист из Мытищ попался на краже акустической системы
В исправительной колонии города Пугачёва осужденные устроили погром
Алина Юрчак