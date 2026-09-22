На Урале двухлетний мальчик проглотил нательный крестик и попал в больницу
В Свердловской области двухлетний мальчик проглотил во сне нательный крестик и попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Инцидент произошёл в посёлке городского типа Бисерть. Взрослые заметили, что с цепочки ребёнка пропал крестик, и заподозрили неладное. Они вызвали мальчику скорую помощь, и медики доставили его в больницу.
Рентген показал, что крестик находится внутри пациента — малыш случайно проглотил его во сне. Врачи проконсультировались с анестезиологом и детским хирургом из Территориального центра медицины катастроф.
После этого они решили перевезти мальчика в екатеринбургскую больницу, где инородное тело извлекли с помощью эндоскопа. Вмешательство прошло без осложнений. Ребёнка выписали уже на следующий день.
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