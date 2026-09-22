В Екатеринбурге машина скорой с беременной женщиной попала в ДТП и опрокинулась

22 сентября 2026, 13:05

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Екатеринбурге автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с кроссовером и перевернулся. В машине находилась беременная женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.





В ДТП попала карета скорой помощи из Кургана. Медики транспортировали беременную женщину со сроком 33–34 недели в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. В момент аварии в автомобиле, помимо пациентки, находились водитель и медицинская сестра.

«По имеющимся на данный момент сведениям, тяжёлых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Её направляют в травматологический стационар», — сообщила главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Евгения Рузанова.