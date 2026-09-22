Россиянин украл чужой шашлык и получил штраф
В Новосибирской области мужчина украл чужой шашлык и получил штраф 10 тыс. руб.
В новосибирском селе Кочки мужчина похитил из магазина пакет с маринованным мясом. Подробности приводит пресс-служба Ордынского районного суда Новосибирской области.
Женщина зашла в магазин с пакетом, в котором лежало маринованное мясо стоимостью три тысячи рублей. Покупательница оставила его на столе и направилась в торговый зал за другими продуктами. В это время обвиняемый купил в магазине алкоголь и перед выходом заметил оставленный пакет.
«Взяв в руки пакет с мясом, положив в него приобретённый им алкоголь, мужчина вышел из магазина и ушёл домой, где приготовил и съел похищенное», — сообщили в пресс-службе суда.Потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась к сотрудникам магазина. Личность похитителя быстро установили, после чего его доставили в отделение полиции. Мужчина полностью возместил стоимость мяса. Суд учёл все обстоятельства дела и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.