В Москве 23-летний приезжий украл экскаватор со стройки
В Москве полиция задержала 23-летнего мужчину по подозрению в краже экскаватора-погрузчика со стройки. Как сообщает ГУ МВД по Москве, ущерб превысил один миллион рублей.
Инцидент произошёл на строительной площадке в районе Нагатино-Садовники на Каширском шоссе. Неизвестный похитил спецтехнику, принадлежащую строительной компании.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий. Технику правоохранители обнаружили в нескольких километрах от места происшествия и вскоре вернут законному владельцу. Следователи возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере, фигуранта заключили под стражу.
