В Казани мужчина разгромил подъезд, выпрыгнул с третьего этажа и сбежал

10 марта 2026, 14:50

В Приволжском районе Казани мужчина устроил дебош в подъезде и выпрыгнул из окна

Фото: Istock/AnatolEr

В Казани сотрудники полиции разыскивают мужчину, который устроил погром в подъезде жилого дома на улице Братьев Касимовых. Об этом сообщает Telegram-канал «В Казани поймут».