В Казани мужчина разгромил подъезд, выпрыгнул с третьего этажа и сбежал
В Казани сотрудники полиции разыскивают мужчину, который устроил погром в подъезде жилого дома на улице Братьев Касимовых. Об этом сообщает Telegram-канал «В Казани поймут».
Чрезвычайное происшествие случилось в Приволжском районе города. Неизвестный преследовал женщину и забежал за ней в подъезд. Там злоумышленник начал крушить электрощитки, дверные звонки и провода, а также стучать в двери квартир. По словам очевидцев, мужчина напал на курьера.
Жильцам дома удалось задержать дебошира и вызвать полицию, но гражданин вырвался. Чтобы скрыться от преследования, он выпрыгнул из окна третьего этажа. В настоящий момент полицейские устанавливают личность нападавшего.
