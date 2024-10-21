На Урале ФСБ изъяла у банды 41 килограмм золотых самородков на 300 млн рублей

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Сотрудники ФСБ задержали членов банды, незаконно добывавших золото на территории нескольких регионов России. При обыске у них были изъяты золотые слитки и самородки массой 41 килограмм, стоимость которых составила более 300 миллионов рублей.
Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержали их в Челябинской области, но промышляли незаконной добычей драгоценного металла злоумышленники не только там. Кроме золота, добытого преступным путём, у членов банды изъяли инструменты и оборудование, которые обычно используют золотодобытчики.
Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полученные драгоценные металлы преступники сбывали в Екатеринбурге. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов в особо крупном размере. В настоящее время следователи устанавливают связи преступников, а также иные возможные факты их противоправной деятельности.
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Александр Бойцов