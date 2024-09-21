В Москве остановили «Газель» с золотыми слитками

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Сотрудники силовых структур в Москве остановили «Газель», в которой перевозили золотые слитки на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на улице Симоновский Вал. В машине находились двое мужчин 36 и 48 лет, которые «добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета».
Уточняется, что слитки были переданы на экспертизу. Спустя некоторое время специалисты установили, что в их составе золото, серебро, цинк и медь. Масса чистого золота составила не менее 2,5 килограмма.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Однако остается неизвестным, злоумышленников отправили под домашний арест или заключили под стражу.
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Уточняется, что слитки были переданы на экспертизу. Спустя некоторое время специалисты установили, что в их составе золото, серебро, цинк и медь. Масса чистого золота составила не менее 2,5 килограмма.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Однако остается неизвестным, злоумышленников отправили под домашний арест или заключили под стражу.
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Екатерина Коршунова