Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях

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В турецком аэропорту Измира задержали шестерых уроженок Узбекистана, которые пытались провезти девять кг золота в гениталиях. Для извлечения слитков понадобилось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, женщины прилетели в Турцию из ОАЭ. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой заранее знали о планируемой попытке провести золото. На выходе из аэропорта их задержали. Кроме того, задержали мужчину, приехавшего их встречать.
При обыске автомобиля и всех задержанных турецкие полицейские обнаружили 82 золотых слитка по 110 граммов каждый. Также задержанные перевозили 18 игровых приставок Playstation и три смартфона.
Но самое удивительное ждало их впереди. В результате дополнительного обследования выяснилось, что в гениталиях женщин зашиты еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый. Чтобы извлечь контрабанду было произведено хирургическое вмешательство. Из их половых органов достали золотых слитков на девять кг и 240 граммов. Каждая из них везла по полтора кг золота.
Всего они перевозили 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 граммов на 1,5 млн долларов. Все задержанные арестованы судом.
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При обыске автомобиля и всех задержанных турецкие полицейские обнаружили 82 золотых слитка по 110 граммов каждый. Также задержанные перевозили 18 игровых приставок Playstation и три смартфона.
Но самое удивительное ждало их впереди. В результате дополнительного обследования выяснилось, что в гениталиях женщин зашиты еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый. Чтобы извлечь контрабанду было произведено хирургическое вмешательство. Из их половых органов достали золотых слитков на девять кг и 240 граммов. Каждая из них везла по полтора кг золота.
Всего они перевозили 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 граммов на 1,5 млн долларов. Все задержанные арестованы судом.
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Элина Позднякова