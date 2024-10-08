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Уроженки Узбекистана попытались провезти в Турцию 9 кг золота в гениталиях

08 октября 2024, 10:29
Фото: iStock/Rost-9D

Фото: iStock/Rost-9D

В турецком аэропорту Измира задержали шестерых уроженок Узбекистана, которые пытались провезти девять кг золота в гениталиях. Для извлечения слитков понадобилось хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, женщины прилетели в Турцию из ОАЭ. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой заранее знали о планируемой попытке провести золото. На выходе из аэропорта их задержали. Кроме того, задержали мужчину, приехавшего их встречать.

При обыске автомобиля и всех задержанных турецкие полицейские обнаружили 82 золотых слитка по 110 граммов каждый. Также задержанные перевозили 18 игровых приставок Playstation и три смартфона.



Но самое удивительное ждало их впереди. В результате дополнительного обследования выяснилось, что в гениталиях женщин зашиты еще 84 золотых слитка по 110 граммов каждый. Чтобы извлечь контрабанду было произведено хирургическое вмешательство. Из их половых органов достали золотых слитков на девять кг и 240 граммов. Каждая из них везла по полтора кг золота.

Всего они перевозили 166 золотых слитков весом 18 килограммов 500 граммов на 1,5 млн долларов. Все задержанные арестованы судом.

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#золото
#женщины
#полицейские
#сотрудники
#рф
В Непале погибла группа из пяти российских альпинистов
08 октября 2024, 10:21

Фото: iStock/jorgeantonio

Представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова сообщила, что тела участников группы альпинистов из России были обнаружены при облете горы Дхаулагири в Непале. Об этом информирует ТАСС.
Сообщается, что группа состояла из пяти человек. По ее словам, один из них почувствовал себя плохо и принял решение спуститься в лагерь, который был расположен ниже.

«Сегодня утром был облет. Валеру Шамало сняли с лагеря на высоте 6 100 метров, эвакуировали в госпиталь. Ребят обнаружили. Все погибли, срыв связки», — поделилась она.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров.

До этого в округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
#госпиталь
#лагерь
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Сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией в Дагестане
08 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Дагестане сиделка избила 94-летнюю пенсионерку с деменцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что житель Махачкалы недавно нанял для ухода за своей престарелой матерью приезжую из СНГ 60-летнюю Зою Г. Сначала она производила впечатление адекватного, заботливого и отзывчивого человека, любящего помогать пожилым людям.

Однако через некоторое время сын заметил на теле матери синяки, на что сиделка заявила, что пожилые порой падают. Мужчина поверил, но решил перестраховаться и установил в квартире скрытую камеру.

На следующий день соседи услышали из квартиры женщины крики и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили избитую пенсионерку и проверили видео с камер. На кадрах видно, как сиделка бросает бабушку на кровать и избивает. Та в это время кричит: «Помилуйте, не надо».

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#избиение
#пенсионерка
#болезнь
#дагестан
#полиция
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Прокуратура Москвы вмешалась в конфликт с приемом школьников в 10-й класс
08 октября 2024, 09:16

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Прокуратура Москвы вступила в разбирательство между родителями выпускника девятого класса и школой №57. Об этом информирует РБК.
По информации ведомства, учебное заведение отказало Кириллу Малютину в поступлении в 10-й класс, сославшись на низкие результаты ОГЭ, проблемы с дисциплиной и наличие академических задолженностей.

Отец подростка заявил, что эти обвинения не имеют под собой оснований. Ранее школа информировала родителей, что для поступления в 10-й класс необходимо сдать ОГЭ на 4 или 5. Кирилл получил 4 балла на экзамене, однако ему все равно отказали в поступлении.

Прокуратура Москвы попыталась связаться с администрацией школы и обратилась в Департамент образования с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений в течение месяца.

Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школа
#прокуратура
#отец
#меры
#огэ
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Площадь пожара на нефтебазе в Феодосии увеличилась
Площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров возросла до 2500 «квадратов»
08 октября 2024, 08:36

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Представитель экстренных служб заявил, что площадь горящих на нефтебазе в Феодосии резервуаров увеличилась до 2500 квадратных метров. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что утром в понедельник на нефтебазе в Феодосии произошло возгорание. На месте работают спасатели. По информации правительства Крыма, пострадавших нет. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации местного уровня. В настоящее время продолжается тушение огня, также организованы пункты временного размещения. Сообщается, что происходит горение 3 резервуаров с нефтепродуктами.

«Площадь пожара на нефтебазе возросла до 2500 квадратных метров», — пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Краснознаменске произошел пожар в жилом комплексе. Загорелась квартира на 8 этаже в жилом комплексе Квартал Звездный на Лесной улице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#спасатели
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#пожар
#возгорание
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Глава Ставрополья: блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление
08 октября 2024, 07:24

Фото: iStock/Rawf8

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что блогер Егор Гузенко при задержании оказал сопротивление. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу Егор Гузенко сообщил о своем задержании в Новопавловске. В интернете быстро распространилась информация об убийстве блогера, однако МВД России опровергло эти слухи.

По словам Владимирова, на прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Он отметил, что Гузенко вел себя вызывающе, а при задержании оказал сопротивление.

«Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать», — пояснил губернатор Ставропольского края.

В понедельник Кировский районный суд отправил Гузенко под стражу на два месяца по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия или угроза насилия в отношении представителя власти). Суд также отметил, что Гузенко находится в федеральном розыске по обвинению в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#рф
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На Шри-Ланке крокодил съел 60-летнего мужчину
На Шри-Ланке крокодил съел 60-летнего мужчину, когда тот переходил реку
08 октября 2024, 04:15

Фото: istock / Carl Jani

В округе Тринкомали на северо-востоке Шри-Ланки крокодил напал на 60-летнего местного жителя, когда тот пытался перейти реку.
Мужчина, по информации очевидцев, вместе с друзьями употреблял спиртные напитки в поселке Гамунупура и отправился домой, чтобы принести дополнительную еду для застолья.

По пути через реку на него напал крокодил. Позже местные жители и полиция нашли частично съеденные останки, которые были опознаны как принадлежавшие пострадавшему. Судмедэксперты проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось о других случаях нападения крокодилов на людей, включая случай в Австралии, когда рыбаку удалось отбиться от трехметрового гребнистого крокодила.

Напомним, в малайзийском штате Сабах был подстрелен четырехметровый крокодил, который утащил человека в воду. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел на берегу реки, где мужчина занимался рыбалкой. Свидетели нападения рассказали, что длина рептилии составляла около 4,5 метра.

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#полиция
#реки
#напитки
#жители
#инцидент
#мужчина
#дома
#расследование
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Бастрыкин поручил проверить челябинского преподавателя после жалоб студенток
08 октября 2024, 03:35

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку в отношении преподавателя многопрофильного колледжа в Челябинской области.
Поводом стали жалобы студенток на агрессивное поведение педагога и склонение к выполнению личных просьб, сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.

«Житель Челябинской области обратился к главе СК в интересах студенток колледжа, указав на регулярные противоправные действия преподавателя. По его словам, в мае 2024 года педагог пытался насильно вывести одну из девушек из аудитории», — говорится в заявлении.
Помимо этого, преподавателя обвиняют в том, что он заставлял студенток выполнять личные поручения. В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка, а Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время заплыва на триатлоне Ironman в Барселоне. Об этом со ссылкой на сестру погибшей Наталью сообщает РИА Новости.

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#педагог
#врачи
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В Саратове врачи пришили мужчине нос, который откусила собака
07 октября 2024, 23:45

Фото: istock/Milan Krasula

В Саратове врачи успешно пришили местному жителю нос, который был откушен его домашней собакой.
Инцидент произошел, когда 42-летний мужчина, проявляя нежность к своему питомцу, наклонился, чтобы поцеловать его. Собака, не оценив порыва своего хозяина, неожиданно атаковала и откусила ему нос.

Несмотря на серьезное кровотечение, мужчина не растерялся: он завернул откушенный нос в пакет и срочно направился в городскую клиническую больницу № 6. По словам заведующего оториноларингологическим отделением Александра Гукова, благодаря быстрой реакции пациента врачи смогли восстановить нос.

«Мы уже сталкивались с подобными случаями, когда приносили уши и носы. Состояние пациента стабильно, чувствительность органа восстанавливается», — отметил врач.
Александр Гуков подчеркнул, что ринопластика является одной из самых сложных операций в оториноларингологии, и такие инциденты не всегда имеют положительный исход.

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#врачи
#собака
#инцидент
#мужчина
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Интим-салон и изнасилования: как банда насильников загубила 15 девушек на Урале и что известно о «кладбище невест»
07 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/aga7ta

Недалеко от Нижнего Тагила находится небольшой рабочий поселок Лёвиха. В народе он известен благодаря двум обстоятельствам — месторождениям медного колчедана и братьям Чудиновым, основателям одной из самых жестоких банд в современной России. Недалеко от Левихи расположено место массового захоронения их жертв, которое в свое время прозвали кладбищем невест. Среди лежащих в братской могиле тел была и родная дочь одного из них.
Подробности кровавой истории, из-за которой Лёвиху прозвали уральским «Твин Пиксом», — в материале «Радио 1».

Интим-салон

В 2004 году Игорь Мелиженков, друг Чудинова-старшего Эдуарда, вышел на свободу из тюрьмы. Первым делом он обратился к своему товарищу с новой криминальной идеей — открыть интим-салон. Тот согласился.

Фото: iStock/Motortion

К делу сразу подключили Чудинова-младшего, двоюродного брата Игоря Хмелева и Марка Кустовского. Все они так или иначе были знакомы с самого детства, проведенного в Лёвихе.

Стоит отметить, что основателей интим-салона связывало не только совместное детство. В 2002 году они совершили убийство двух молодых девушек. Все началось с того, что Дмитрий Чудинов изнасиловал 17-летнюю студентку, о чем стало известно ее подруге. Друзья задушили обеих и спрятали их тела.

Насиловали и делали проститутками

Сутенерский бизнес быстро набирал обороты, банде требовались все новые и новые девушки. Особенно учитывая жестокую схему их подбора, которая, по данным «КП-Екатеринбург», заключалась в следующем.

Кустовский знакомился с молодыми девушками по всему городу и приглашал их к себе в гости. Тех, кто соглашался, ждала незавидная судьба. Девушек насиловали и принуждали заниматься проституцией.

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Тех, кто наотрез отказывался, — убивали. А после свозили их тела в лес — к тому самому кладбищу невест.

Некоторых даже заставляли писать письма родным. Примерное содержание следующее: «Мама, папа, за меня не волнуйтесь, я с подругой уехала в другой город».

Так, по данным издания, насильники поступили с 15-летней Олей Бубновой и 13-летней Викой Юшковой, которые считались пропавшими с июня 2005 года.

Их тела найдут в массовом захоронении недалеко от Лёвихи.

Найдена братская могила

О массовом захоронении молодых девушек стало известно лишь в 2006 году. Трупы жертв Чудиновых в лесном массиве случайно нашла собака.

Фото: iStock/Pawel Kajak

Тогда же в милицию стало поступать множество заявлений об изнасиловании. Следователи активно взялись расследовать дело банды Чудиновых.

Со временем всплывало все больше и больше жутких деталей. Выяснилось, что Чудинов-старший проводил «уроки удушения» для своих подчиненных. Одной из жертв таких уроков стала Олеся Ромуз, отмечает «КП».

Также удалось установить, что одно из тел, лежащих на кладбище невест — родная дочь Эдуарда Чудинова — девочка 14 лет. Он случайно убил ее во время ссоры в июне 2004 года. Раздев подростка, надеясь усложнить тем самым идентификацию ее личности, он оставил девочку в том самом лесном массиве под Лёвихой.

Суд

Следствию удалось доказать причастность главаря банды к 12 убийствам девушек, не считая его дочь и тех двух студенток в 2002 году. Суд приговорил Чудинова-старшего к пожизненному лишению свободы.

Его младший брат получил меньше. Судья отправил его в колонию на 21 год. Игорю Хмелеву дали 22 года, Мелиженкову — 16. Кустовского, который знакомился и охмурял их жертв, — к 24 годам.

Фото: iStock/Elena Horrmann

Остальные члены банды получили от 10 до 13 лет колонии. Многие уже вышли на свободу.

Стоит заметить, что журналист Ринат Низамов, который в те годы проводил свое расследование, считал, что число жертв кровавой банды вдвое больше — около 30. Многие из пропавших в те годы до сих пор не найдены. И возможно, их тела все еще лежат в лесу по пути в Лёвиху.

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