На Урале фуру разорвало при массовом ДТП с самосвалами

08 ноября 2026, 11:09

В Свердловской области при ДТП с фурой и двумя самосвалами погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области произошло ДТП с участием большегруза и сцепки из двух самосвалов FAW. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.