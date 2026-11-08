На Урале фуру разорвало при массовом ДТП с самосвалами
В Свердловской области произошло ДТП с участием большегруза и сцепки из двух самосвалов FAW. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась рано утром 8 ноября на федеральной трассе «Екатеринбург — Тюмень». По предварительным сведениям, водитель грузового тягача FAW двигался по правой полосе в направлении Тюмени с небезопасной скоростью.
Он не обеспечивал постоянный контроль за движением, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с самосвалами FAW, которые ехали впереди. Один грузовик в этот момент буксировал на жёсткой сцепке другой, неисправный. Водитель и пассажир фуры в результате ДТП погибли. Отмечается, что кабину тягача полностью смяло. Кроме того, от удара разорвало полуприцеп, и груз высыпался на дорогу.
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