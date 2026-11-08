В Кракове после стрельбы полиция задержала неадекватного мужчину с ножом
Спустя 12 часов после стрельбы в польском городе Краков полиция задержала на улице неуравновешенного мужчину с ножом. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
23-летний гражданин ходил по улице Капеланка. На место приехали правоохранители. Во время задержания сотрудники полиции открыли предупредительный огонь.
Никто не пострадал, мужчина выбросил нож. Полиция задержала его и доставила в больницу. Сообщается, что задержанный может страдать психическим расстройством. В полиции считают, что инцидент не связан с вооружённым нападением на главной рыночной площади города.
Напомним, что стрельба в польском Кракове произошла днём 7 ноября. Неизвестный открыл стрельбу из машины по прохожим. В результате погибли как минимум шесть человек, ещё 16 пострадали. Во всей Польше 8 и 9 ноября объявили траур.
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