Банда лжесиловиков напала на жителя Башкирии при его встрече с другом-должником
Житель Башкирии по имени Рамиль приехал к товарищу за долгом в девять тысяч рублей и потерял 200 тысяч. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Приятель внезапно решил вернуть мужчине старый долг и назначил встречу ночью в своей машине. Однако на трассе их заблокировали две иномарки без номеров, из которых вышли крепкие парни в масках.
Они представились сотрудниками наркоконтроля и заявили Рамилю, что он задолжал им деньги. Его друг сбежал, и молодой человек остался один с лжесиловиками. Те отобрали у него паспорт, пропуск на работу, ключи от квартиры и 200 тысяч рублей наличными.
В конце концов мужчину избили, выволокли на обочину и под дулом пистолета приказали искать ещё 400 тысяч рублей. Жертва позвонила родным, и приехавший брат вырвал парня из рук бандитов. Семья предполагает, что к налёту может быть причастен тот самый товарищ-должник. По факту похищения человека возбудили уголовное дело.
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