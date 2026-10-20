На Урале грузовик протаранил автобус с пассажирами

20 октября 2026, 12:47

В Красноуфимске автобус с 10 пассажирами попал в ДТП с грузовиком

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Красноуфимске 20 октября грузовик столкнулся с автобусом. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в результате происшествия пострадали три человека, включая одного ребёнка.