На Урале грузовик протаранил автобус с пассажирами
В Красноуфимске 20 октября грузовик столкнулся с автобусом. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, в результате происшествия пострадали три человека, включая одного ребёнка.
ДТП случилось около 12:55 мск на перекрёстке улиц Советской и Интернациональной. По предварительным сведениям, водитель грузового автомобиля «Ситрак» ехал по улице Интернациональной со стороны улицы Рогозинниковых и не уступил дорогу автобусу «ПАЗ», который следовал по главной дороге по маршруту.
В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автобуса находилось около 10 пассажиров. Пострадали двое взрослых и ребёнок — их доставили в Красноуфимскую ЦРБ для обследования и оказания медицинской помощи.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства и причины аварии, проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.
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