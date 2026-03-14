Взрыв прогремел на территории посольства США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось мощной атаке с воздуха. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Согласно информации, полученной от иракских служб безопасности, по территории дипломатической миссии был нанесен удар. По предварительным данным, целью атаки стали системы противовоздушной обороны (ПВО), размещенные на территории американского посольства.
Официальные представители США и иракские власти пока не дали развернутых комментариев по поводу случившегося. Сведения о жертвах и пострадавших уточняются. Ситуация в районе дипмиссии и прилегающих кварталах остается под контролем сил безопасности, уточнил телеканал.
Дипломатические источники отмечают, что район, где расположено посольство США, относится к так называемой «Зеленой зоне» Багдада. Это особо охраняемый сектор с повышенной системой безопасности, где размещены правительственные учреждения и иностранные представительства.
