В Намибии женщина хотела сделать селфи с мертвым слоном и поплатилась жизнью
В Намибии трагически погибла 46‑летняя Клаудия Мваала. Женщина стала жертвой нападения слона, которого ошибочно посчитала мертвым и решила с ним сфотографироваться, сообщает Daily Star.
Инцидент произошел после того, как один из местных жителей выстрелил животному в ногу — слон упал, и собравшиеся вокруг люди решили, что он погиб. Уверенная в безопасности Мваала подошла вплотную к животному, коснулась его головы и попросила окружающих сделать фото. В этот момент слон внезапно поднялся на ноги и напал на женщину.
Очевидец происшествия рассказал, что полученные Клаудией травмы оказались несовместимы с жизнью: внутренние органы женщины получили серьезные повреждения. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, чтобы детально установить все обстоятельства трагического инцидента.
