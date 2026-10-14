На Урале иностранцы избили и ограбили школьников
В Екатеринбурге задержали троих иностранцев по подозрению в разбойном нападении на школьников. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, пишет «Лента.ру».
Фигурантам предъявили обвинение по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, группой лиц по предварительному сговору»). Информация приводится 14 октября.
По версии следствия, вечером 10 числа возле одного из домов трое иностранных граждан, включая малолетних, напали на двух школьников. Они применили физическое насилие, после чего похитили два телефона и наушники, а затем скрылись с места происшествия.
В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий подозреваемых установили и задержали. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу. Кроме того, проверяются основания и законность пребывания фигурантов на территории России, а также их возможная причастность к другим преступлениям.
Читайте также: