На Урале иностранцы избили и ограбили школьников

14 октября 2026, 14:26

В Екатеринбурге иностранцы напали на школьников и ограбили их

Фото: медиасток.рф

В Екатеринбурге задержали троих иностранцев по подозрению в разбойном нападении на школьников. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, пишет «Лента.ру».