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Мигранты устроили массовое побоище на футбольной тренировке в Германии

Около 50 человек подрались на футбольной тренировке в Германии
Фото: iStock/Chalabala

В немецком городе Штаде во время футбольной тренировки во дворце спорта вспыхнул серьёзный конфликт, который перерос в массовую драку. В столкновении участвовали несколько десятков представителей курдской и сирийской общин.



По данным газеты Bild со ссылкой на полицию, в результате инцидента травмы получили не менее шести человек. Как уточняется в материале издания, напряжённость возникла из-за словесной перепалки между двумя группами.

Общая численность людей, участвовавших в драке, составила от 40 до 50 человек. Конфликт резко обострился после того, как один из агрессоров применил перцовый баллончик.

Ранее во Франции завершился матч национального чемпионата между «Монако» и «Тулузой». Результативным действием отметился игрок сборной России.

Александр Огарёв

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