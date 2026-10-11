Мигранты устроили массовое побоище на футбольной тренировке в Германии
В немецком городе Штаде во время футбольной тренировки во дворце спорта вспыхнул серьёзный конфликт, который перерос в массовую драку. В столкновении участвовали несколько десятков представителей курдской и сирийской общин.
По данным газеты Bild со ссылкой на полицию, в результате инцидента травмы получили не менее шести человек. Как уточняется в материале издания, напряжённость возникла из-за словесной перепалки между двумя группами.
Общая численность людей, участвовавших в драке, составила от 40 до 50 человек. Конфликт резко обострился после того, как один из агрессоров применил перцовый баллончик.
Ранее во Франции завершился матч национального чемпионата между «Монако» и «Тулузой». Результативным действием отметился игрок сборной России.
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