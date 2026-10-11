Мигранты устроили массовое побоище на футбольной тренировке в Германии

11 октября 2026, 01:21

Около 50 человек подрались на футбольной тренировке в Германии

Фото: iStock/Chalabala

В немецком городе Штаде во время футбольной тренировки во дворце спорта вспыхнул серьёзный конфликт, который перерос в массовую драку. В столкновении участвовали несколько десятков представителей курдской и сирийской общин.