Украинские военкомы избили водителя после ДТП
В Одессе сотрудники ТЦК избили водителя и навредили его пассажирке. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.
Автомобиль военкомов столкнулся с другой машиной, после чего они задержали водителя, предварительно использовав против него слезоточивый газ. Мужчину вытащили из автомобиля и нанесли ему несколько ударов, также физическая сила была применена к женщине, вышедшей из машины.
Однако позже в Одесском ТЦК представили свою версию. Утверждается, что мужчина на белой Audi совершил «опасный маневр» возле передвижного блокпоста, а также повредил чужой автомобиль. Кроме того, по данным военкомов, он находился в розыске, что стало причиной задержания.
Ранее сообщалось, что сотрудники ТЦК силой мобилизовали глухонемого жителя Одессы. Они затащили его в автобус и отвезли, вероятно, в военкомат.
Читайте также: