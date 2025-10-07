Водитель Nissan на скорости влетел в подземный переход в Симферополе

07 октября 2025, 16:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Симферополе водитель автомобиля Nissan на высокой скорости врезался в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на республиканский МЧС.