Водитель Nissan на скорости влетел в подземный переход в Симферополе
В Симферополе водитель автомобиля Nissan на высокой скорости врезался в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на республиканский МЧС.
После столкновения автомобилиста зажало в салоне искореженной иномарки. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД, а также спасатели и медики.
Специалисты освободили водителя из автомобиля с помощью специального оборудования и системы стабилизации. Затем пострадавшего передали бригаде скорой помощи. К счастью, в результате ДТП погибших нет.
Ранее сообщалось, что в Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека.
