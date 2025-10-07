Достижения.рф

Водитель Nissan на скорости влетел в подземный переход в Симферополе

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Симферополе водитель автомобиля Nissan на высокой скорости врезался в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на республиканский МЧС.



После столкновения автомобилиста зажало в салоне искореженной иномарки. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД, а также спасатели и медики.

Специалисты освободили водителя из автомобиля с помощью специального оборудования и системы стабилизации. Затем пострадавшего передали бригаде скорой помощи. К счастью, в результате ДТП погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека.

Лидия Пономарева

