07 октября 2025, 16:50

Gulf Times: сбежавший от хозяина лев напал на ребенка в Таиланде

Фото: istockphoto/Seyms

В провинции Канчанабури в Таиланде львёнок, содержавшийся в частном доме, вырвался из клетки во время ремонта вольера и напал на несовершеннолетнего. Об этом сообщает Gulf Times.





По информации издания, хищник попал на городскую улицу после побега от хозяина по имени Паринью. Мальчик, возвращавшийся домой после игры с друзьями, встретил животное на пути — лев нанес ему многочисленные травмы, но ребёнку удалось отбиться и выжить.



После инцидента зверя поймали. Департамент национальных парков конфисковал льва и поместил в специализированный центр. Владельцу предъявили обвинения в нарушении закона о защите дикой природы. Ему грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в 50 тысяч батов (примерно 130 тысяч рублей).



В ведомстве напомнили, что содержание диких животных сопрягается с риском, поскольку у них сохраняются хищные инстинкты.



Хозяин рассказал, что узнав о пострадавшем ребёнке, принёс извинения и пообещал оплатить лечение:





«Я шокирован произошедшим, приношу свои извинения, это был несчастный случай», — сказал мужчина.

