Лев напал на ребенка в Таиланде
В провинции Канчанабури в Таиланде львёнок, содержавшийся в частном доме, вырвался из клетки во время ремонта вольера и напал на несовершеннолетнего. Об этом сообщает Gulf Times.
По информации издания, хищник попал на городскую улицу после побега от хозяина по имени Паринью. Мальчик, возвращавшийся домой после игры с друзьями, встретил животное на пути — лев нанес ему многочисленные травмы, но ребёнку удалось отбиться и выжить.
После инцидента зверя поймали. Департамент национальных парков конфисковал льва и поместил в специализированный центр. Владельцу предъявили обвинения в нарушении закона о защите дикой природы. Ему грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в 50 тысяч батов (примерно 130 тысяч рублей).
В ведомстве напомнили, что содержание диких животных сопрягается с риском, поскольку у них сохраняются хищные инстинкты.
Хозяин рассказал, что узнав о пострадавшем ребёнке, принёс извинения и пообещал оплатить лечение:
«Я шокирован произошедшим, приношу свои извинения, это был несчастный случай», — сказал мужчина.Содержание львов в Таиланде разрешается законом — в стране зарегистрировали около 500 особей, которые содержатся в зоопарках, кафе и частных владениях.
Ранее в Таиланде в похожем инциденте львы растерзали смотрителя зоопарка Safari World в Бангкоке — трагедия произошла утром 10 сентября в природной зоне, по которой посетителей перевозят на автомобилях.