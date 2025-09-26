На Урале металл вытек на двоих рабочих

26 сентября 2025, 22:43

Прокуратура: В Ревде двое рабочих пострадали из-за течения металла на заводе

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В цеху промышленного предприятия в Ревде, Свердловской области, двое рабочих пострадали из-за вытекшего раскалённого металла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.