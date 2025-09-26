Достижения.рф

На Урале металл вытек на двоих рабочих

Прокуратура: В Ревде двое рабочих пострадали из-за течения металла на заводе
Фото: istockphoto/Iulianna Est

В цеху промышленного предприятия в Ревде, Свердловской области, двое рабочих пострадали из-за вытекшего раскалённого металла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



По информации надзорного ведомства, вечером на месте происшествия произошёл сбой в работе оборудования. Утечка гидравлического масла машины непрерывного литья заготовок вызвала возгорание, после чего из формы потёк расплавленный металл.

Он попал на двоих мужчин. Один получил ожоги порядка 90% поверхности тела, его доставили в реанимацию, второму оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации.

Прокуратура проводит проверку, устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе выполнение требований охраны труда и порядок контроля за соблюдением правил безопасности на предприятии.

