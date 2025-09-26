В Псковской области на ж/д путях произошел взрыв
В Псковской области на ж/д путях прогремел взрыв. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Инцидент произошел 26 сентября в 05:00 недалеко от станции Плюсса. Глава региона уточнил, что схода железнодорожного состава не последовало. Пострадавших, предварительно, нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Октябрьская железная дорога предупредила, что изменился маршрут двух пассажирских поездов «Ласточка» № 809 и № 810, которые следуют из Пскова в Санкт-Петербург и обратно. Теперь оба состава проезжают через станцию Батецкая.
Ранее сообщалось, что в Орловской области при проверке железнодорожных путей взорвалось самодельное устройство. В результате инцидента погибли два человека, еще один получил ранения.
