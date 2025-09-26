Взрыв на почте в Петербурге: подробности
Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении 62‑летнего изобретателя по имени Газинур — он устроил взрыв в отделении почты в Санкт‑Петербурге.
Как пишет «Фонтанка», обвинение намеревается ходатайствовать о его аресте. На допросе мужчина рассказал, что увлекается учением Леонардо да Винчи и хотел модернизировать беспилотники. По его словам, он постоянно с чем‑то экспериментировал и собирал поделки с «бомбочками» в своей комнате в коммуналке, одновременно работая токарем на заводе.
Затем он решил вернуться на родину в Татарстан и отнес примерно 20 посылок с инструментами, материалами и изделиями на почту. В одной из коробок, которую он планировал превратить в противодронное устройство, были картонные пыжи из хлопушки, электроспички, часть гильзы без капсюля и петарда — именно она сдетонировала 24 сентября.
Взрыв произошёл в отделении на проспекте Обуховской Обороны, девять человек эвакуировали, пострадавших нет. Первоначально пенсионер утверждал, что его могли обмануть телефонные мошенники.
