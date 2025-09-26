Взрыв на почте в Петербурге: подробности

26 сентября 2025, 19:25

На устроившего на почте в Петербурге взрыв россиянина открыли дело о теракте

Фото: istockphoto/Rawf8

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении 62‑летнего изобретателя по имени Газинур — он устроил взрыв в отделении почты в Санкт‑Петербурге.