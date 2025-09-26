Шесть взрывов прозвучало над Ростовом-на-Дону и Таганрогом
В ночь на 26 сентября в небе над Ростовом-на-Дону и Таганрогом прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, это была работа систем ПВО, которые сбивали беспилотники Вооруженных сил Украины. Официальной информации от Министерства обороны РФ на данный момент не поступало.
Согласно сообщению Telegram-канала Shot, всего было зафиксировано около шести-семи взрывов. В Ростове-на-Дону хлопки были слышны в западной части города, а в Таганроге — в северной.
На момент публикации новости информация о возможных пострадавших или разрушениях отсутствует. В Краснодарском крае, на территории которого расположен Таганрог, продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников.
Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о воздушных атаках. Ранее, 24 сентября, офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске был поврежден в результате массированной атаки беспилотников, в результате чего два работника получили ранения.
