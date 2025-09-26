Шесть взрывов прозвучало над Ростовом-на-Дону и Таганрогом

26 сентября 2025, 02:38

ПВО отразила атаку дронов над Ростовом-на-Дону и Таганрогом

Фото: iStock/m-gucci

В ночь на 26 сентября в небе над Ростовом-на-Дону и Таганрогом прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, это была работа систем ПВО, которые сбивали беспилотники Вооруженных сил Украины. Официальной информации от Министерства обороны РФ на данный момент не поступало.