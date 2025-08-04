Российского блогера задержали в Таиланде за съемку боевых действий на границе с Камбоджей
Российский блогер Тимур Збарский, проживавший в Паттайе, задержан иммиграционной полицией Таиланда за несанкционированные съемки в зоне боевых действий на границе с Камбоджей и ожидает депортации.
По данным волонтёра Светланы Шерстобоевой из сообщества «Паттайя от А до Я», Збарский лично проехал 150 км вдоль конфликтной границы, фиксируя работу систем ПВО, миномётные обстрелы и последствия ударов.
В его последних публикациях содержались кадры, снятые в приграничных районах, где действует военное положение и запрещена съёмка без разрешения военных властей.
В настоящее время блогер содержится в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. По словам Шерстобоевой, условия там крайне тяжёлые: заключённые спят на бетонном полу, питание скудное, а для покупки еды требуются наличные. Депортация может занять до двух недель, а шансов оспорить решение практически нет.
24–28 июля 2025 года на спорном участке границы у храма Та Моан Том произошли масштабные столкновения с применением артиллерии и авиации. Таиланд сообщил о 22 погибших, Камбоджа — о 13 жертвах.
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