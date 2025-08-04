Российского блогера задержали в Таиланде за съемку боевых действий на границе с Камбоджей

04 августа 2025, 00:35

Россиянин Тимур Збарский в Таиланде снимал работу ПВО без разрешения властей

Фото: iStock/mikolajn

Российский блогер Тимур Збарский, проживавший в Паттайе, задержан иммиграционной полицией Таиланда за несанкционированные съемки в зоне боевых действий на границе с Камбоджей и ожидает депортации.