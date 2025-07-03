На Урале мужчина зарезал сына из-за компьютерной игры
В Свердловской области отец зарезал сына, игравшего в компьютерные игры и мешавшего ему спать. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что 53-летний житель Пышминского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался уснуть. Однако ему мешал 29-летний сын, который громко играл в онлайн-игры. Когда отец попросил парня всё выключить, вспыхнул скандал. Тогда на эмоциях родитель схватил кухонный нож и дважды ударил сына. Молодой человек скончался на месте от прямого попадания лезвия в сердце.
Трагедия произошла в ночь на 15 мая. О произошедшем в полицию сообщила мать погибшего.
В отношении его отца возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мужчина полностью признал свою вину.
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