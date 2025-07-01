В Москве семья обвинила частную стоматологию в смерти отца

01 июля 2025, 16:49

В Москве мужчина умер в стоматологии после наркоза

Фото: iStock / SbytovaMN

В Москве семья обвиняет частную стоматологию в смерти 38-летнего Владимира во время плановой операции под общим наркозом.





По словам супруги погибшего Снежаны, мужчине резко стало плохо после введения анестезии 9 июня.





«Врач пытался интубировать моего супруга, но ничего не вышло. Было принято решение вызвать скорую, его увезли и там он уже скончался», — рассказала Снежана изданию «Осторожно, Москва».