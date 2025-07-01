В Москве семья обвинила частную стоматологию в смерти отца
В Москве мужчина умер в стоматологии после наркоза
В Москве семья обвиняет частную стоматологию в смерти 38-летнего Владимира во время плановой операции под общим наркозом.
По словам супруги погибшего Снежаны, мужчине резко стало плохо после введения анестезии 9 июня.
«Врач пытался интубировать моего супруга, но ничего не вышло. Было принято решение вызвать скорую, его увезли и там он уже скончался», — рассказала Снежана изданию «Осторожно, Москва».Она отметила, что Владимир был здоровым и спортивным человеком. После трагедии руководство стоматологии не выходило на связь с семьей вплоть до 20 июня. Снежана предполагает, что анестезиолог не справился с интубацией. Коллеги Владимира также выразили гнев в социальных сетях, но впоследствии комментарии были удалены, а Снежана заблокирована.