«Протащил на капоте»: Наркоторговец сбил инспектора ДПС и открыл стрельбу по полицейским

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В Челябинской области наркоторговец сбил сотрудника ГИБДД и устроил стрельбу по правоохранителям. Об этом информирует Телеграм-канал Ural Mash.
Инспекторы ДПС остановили 33-летнего Василия Дембицкого на Porsche Cayenne S для проверки документов. Заподозрив его в поддельном водительском удостоверении, мужчину попросили выйти из автомобиля. Но он решил скрыться, втопил педаль газа и несколько метров протащил правоохранителя на капоте.
Затем челябинец оставил машину в лесу и попытался скрыться, стреляя в полицейских из травматического пистолета. Они открыли ответный огонь и задержали преступника. Отмечается, что один из силовиков получил пулевое ранение руки.
Выяснилось, что Дембицкий находится в федеральном розыске по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. В отношении задержанного завели еще одно уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей.
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Затем челябинец оставил машину в лесу и попытался скрыться, стреляя в полицейских из травматического пистолета. Они открыли ответный огонь и задержали преступника. Отмечается, что один из силовиков получил пулевое ранение руки.
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Алина Юрчак