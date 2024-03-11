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«Протащил на капоте»: Наркоторговец сбил инспектора ДПС и открыл стрельбу по полицейским

Под Челябинском наркоторговец сбил инспектора ДПС и стрелял по полицейским
11 марта 2024, 09:41
Фото: istock / Savusia Konstantin

Фото: istock / Savusia Konstantin

В Челябинской области наркоторговец сбил сотрудника ГИБДД и устроил стрельбу по правоохранителям. Об этом информирует Телеграм-канал Ural Mash.
Инспекторы ДПС остановили 33-летнего Василия Дембицкого на Porsche Cayenne S для проверки документов. Заподозрив его в поддельном водительском удостоверении, мужчину попросили выйти из автомобиля. Но он решил скрыться, втопил педаль газа и несколько метров протащил правоохранителя на капоте.

Затем челябинец оставил машину в лесу и попытался скрыться, стреляя в полицейских из травматического пистолета. Они открыли ответный огонь и задержали преступника. Отмечается, что один из силовиков получил пулевое ранение руки.


Выяснилось, что Дембицкий находится в федеральном розыске по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. В отношении задержанного завели еще одно уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей.

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Погиб житель курского села Гончаровка, пострадавший при обстреле
Старовойт: Погиб житель курского села Гончаровка, пострадавший при обстреле
11 марта 2024, 10:17

Фото: iStock/inga

В больнице скончался житель села Гончаровка Курской области, который пострадал при обстреле населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил медицинских работников, за то, что они ежедневно борются за жизни своих пациентов.

Напомним, утром 11 марта Саровойт сообщил, что два человека были ранены под обстрелом села Гончаровка в Курской области. По его словам, один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию. Также повреждения получило имущество пострадавших жителей Курской области. Под украинским огнём сильно пострадал их частный дом, осколки боеприпасов сильно поцарапали автомобиль россиян.

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В Калужской области задержали студента за подготовку теракта
11 марта 2024, 10:07

Фото: iStock/Thomasaf

В Калужской области полицейские задержали студента, который планировал взорвать здание суда по религиозным соображениям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 19-летний студент третьего курса калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I еще год назад принял ислам. В феврале он приобрёл составляющие для СВУ, после чего принялся изготавливать бомбу прямо в комнате общежития. Он собирался в марте взорвать Калужский районный суд из религиозных соображений по заданию исламских боевиков.

Оперативники задержали молодого человека. При обыске у него обнаружили переписку с куратором, несколько литровых бутылок ацетона, селитры аммиачной, электролита и коробок из-под спичек с готовой зажигательней смесью.

Позднее следствие выяснило, что студента завербовали радикальные исламисты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#суд
#дело
#ислам
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#уголовное дело
#следствие
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Отвалилось колесо: На Дальнем Востоке военный самолет Ан-12 запросил аварийную посадку
112: самолет Ан-12 приземлился на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре без колеса
11 марта 2024, 09:24

Фото: istock / Sitikka

Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса. Об этом информирует Телеграм-канал «112».
По данным издания, на борту находилось 8 человек, самолет летел из Нижневартовска. Вероятно, у воздушного судна повредилось переднее шасси. К публикации приложено видео и фото, на котором видно, что у судна нет одного колеса.

По данным РИА Новости, аварийная посадка самолета Ан-12 прошла без происшествий.

Ранее сообщалось, что россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#видео
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Лжесоцработницы украли у пенсионерки из Подмосковья 850 тыс рублей
11 марта 2024, 09:14

Фото: iStock/Oleg Elkov

Двух женщин, подозреваемых в краже денег у 84-летней жительницы Одинцова, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«За помощью к правоохранителям обратилась потерпевшая. Она рассказала, что к ней в квартиру, расположенную на Вокзальной улице, пришли две женщины. Они представились социальными работницами, и пока одна из них разговаривала с хозяйкой на кухне, вторая украла из комнаты 850 тысяч рублей. После этого лжесоцработницы скрылись», — говорится в сообщении.
Полицейские разыскали злоумышленниц в Калужской области. Оказалось, что 22-летняя жительница Московской области и 31-летняя уроженка Украины, обе ранее судимые. Против них завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция устанавливает причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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#одинцово
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#криминал
#полиция
#происшествие
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Девять дней в коме: Пациентка умерла после плановой операции в московской клинике
SHOT: Сотрудница Сколково скончалась после операции в частной клинке в Москве
11 марта 2024, 09:09

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Москве сотрудница Сколково скончалась после операции в частной клинке, не приходя в сознание. Родственники женщины утверждают, что медики сделали ей неправильный наркоз.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, 40-летняя Анастасия К. легла на плановую гинекологическую операцию в столичную клинику GMS Hospital на улице Каланчёвской. После хирургического вмешательства женщина долгое время не приходила в себя. Москвичку перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Медики боролись за ее жизнь 9 дней. Не приходя в сознание, Анастасия умерла от остановки сердца.

Родственники погибшей говорят, что врачи видят причину смерти в неправильном наркозе, сделанном в клинике. Супруг Анастасии обратился в полицию, правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что на Урале больница сообщила родственникам о смерти пациентки, но отдала чужое тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#медики
#смерть
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Из российского региона попытались вывезти лес на 77 миллионов рублей
В Приморском крае завели дело о контрабанде леса на 77 миллионов рублей
11 марта 2024, 08:44

Фото: istock / raferto

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов предотвратили контрабанду леса на 77 миллионов рублей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства лесного хозяйства Приморья.
По информации ведомства, объем контрабанды составил 100 тысяч кубических метров.
«Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов», — сообщили в ведомстве.
В Минлесхозе добавили, что с 2021 года ущерб от незаконной вырубки в регионе снизился более чем в 6 раз. Отмечается, что это стало одним из результатов выполнения поручений президента Владимира Путина о реформировании и декриминализации лесной отрасли страны.

Ранее сообщалось, что воздушный шар с контрабандными сигаретами нашли в Польше у границы с Белоруссией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров

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#уголовное дело
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#лес
#контрабанда
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СК возбудил дело после того, как младенца парализовало во время родов в Новосибирске
СК: В Новосибирске возбудили дело из-за паралича младенца во время родов
11 марта 2024, 08:03

Фото: iStock/globalmoments

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как младенца парализовало во время родов, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
«Председатель СК России поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о получении травмы новорожденным в Новосибирске», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

Ранее в СМИ сообщали, что в новосибирской больнице младенец получил паралич руки из-за травмы, нанесённой ему во время родов. При этом, мать мальчика убеждена, что ребёнок заработал эту травму из-за врачебной ошибки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», уточнили в СК.

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Kras Mash: Водителя экскаватора в Канске насмерть завалило обломками кирпичей

В Салониках толпа людей напала на двух трансгендеров, арестован 21 человек
#следственный комитет
#младенец
#роды
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В Британии нашли мертвым «вдохновленного» Трасс наемника ВСУ
Telegraph: британского наемника обнаружили мертвым после возвращения с Украины
11 марта 2024, 07:03

Фото: istock / Prostock-Studio

Британский наемник Гарри Грегг, служивший в ВСУ, найден мертвым после возвращения на родину с фронта. Об этом сообщает The Telegraph.
Как утверждают родственники, у Грегга не было боевого опыта и он отправился на Украину после призывов бывшей главы МИД Великобритании Лиз Трасс. Она заявила, что каждый, кто примкнет к украинским войскам, станет «борцом за демократию».

Мать военнослужащего заявила, что мужчина вернулся с Украины с признаками посттравматического стрессового расстройства, но семья ничем не смогла ему помочь. В декабре 2022 года Грегг должен был праздновать с друзьями свой день рождения, однако перестал выходить на связь. На следующий день тело британца нашли в его доме.

Ранее сообщалось, что американский наёмник в разговоре с Вованом и Лексусом раскрыл основную проблему ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Канске (Красноярский край) рабочий погиб под обрушившейся кирпичной стеной
Kras Mash: Водителя экскаватора в Канске насмерть завалило обломками кирпичей
11 марта 2024, 06:59

Фото: iStock/Srdjanns75

В Канске (Красноярский край) водитель экскаватора погиб во время разбора неэксплуатируемого здания, когда на строительную технику рухнула кирпичная стена. Об этом написал Telegram-канал Kras Mash со ссылкой на региональное управление МЧС.
Экскаватор получил сильные повреждения, от кабины практически ничего не осталось. В это время там находился водитель, и его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В итоге его тело пришлось доставать из-под обломков кирпичей пожарным и спасателям.

Краевое управление Следственного комитета уже начало проверку для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительной информации Kras Mash, здание, которое разбирали строители, принадлежит одному из частных предпринимателей Канска. На этом месте планировали складировать лес.

Ранее «Радио 1» писало о том, что в декабре 2023 года на территории строящегося объекта в Екатеринбурге работник, трудившийся подсобным рабочим в строительной организации, получил тяжелые травмы, упав с высоты четвертого этажа, и в результате скончался прямо на месте происшествия.

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