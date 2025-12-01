На Урале наркозакладчиков стали выслеживать с помощью беспилотников

01 декабря 2025, 17:43

В Свердловской области использование БПЛА привело к задержанию наркокурьеров

Фото: Istock/pakorn sungkapukdee

Сотрудники транспортной полиции в Свердловской области задержали пару, подозреваемую в распространении героина через тайники. В операции активно использовали беспилотник. Об этом сообщает МВД России.