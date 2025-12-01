На Урале наркозакладчиков стали выслеживать с помощью беспилотников
Сотрудники транспортной полиции в Свердловской области задержали пару, подозреваемую в распространении героина через тайники. В операции активно использовали беспилотник. Об этом сообщает МВД России.
Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков линейного отдела МВД на станции Екатеринбург-Пассажирский установили наблюдение за двумя жителями области. Как выяснили полицейские, 46-летний работник металлургического завода и его жена организовывали наркозакладки около железнодорожных путей на станции Ревда.
В течение двух дней оператор БПЛА фиксировал действия пары. Камеры беспилотника засняли, как мужчина и женщина передвигались по промышленной зоне и обустраивали тайники. Всего они оборудовали 20 таких хранилищ.
Позже силовики задержали подозреваемых. Полиция изъяла из них запрещённые вещества. Мужчина и его супруга сразу признались, что занимались закладкой героина. По словам задержанных, они сами состоят на учёте у нарколога.
