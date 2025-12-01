Достижения.рф

Россиянин годами избивал жену и дочь, доведя ребёнка до психического расстройства

В Кировской области отца будут судить за систематические избиения жены и дочери
Фото: Istock/Paul Gorvett

В Кировской области 36-летний житель Омутнинска предстанет перед судом за жестокое обращение с семьёй. Следственный комитет по региону возбудил против него уголовное дело. Подробности сообщает СУ СК России по региону.



Следствие установило, что мужчина с мая по август 2025 года систематически избивал свою супругу и 16-летнюю дочь. Эти действия он совершал в их общем доме. Его насилие причинило подростку не только физические, но и тяжёлые нравственные страдания.

В результате у девочки развилось психическое расстройство. Ей потребовалась медицинская помощь. Следствие квалифицировало действия гражданина по двум статьям Уголовного кодекса: «Истязание» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Точный срок наказания определит суд.

Ранее в Москве мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю девочку у неё дома.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0