Россиянин годами избивал жену и дочь, доведя ребёнка до психического расстройства

01 декабря 2025, 17:42

В Кировской области отца будут судить за систематические избиения жены и дочери

Фото: Istock/Paul Gorvett

В Кировской области 36-летний житель Омутнинска предстанет перед судом за жестокое обращение с семьёй. Следственный комитет по региону возбудил против него уголовное дело. Подробности сообщает СУ СК России по региону.