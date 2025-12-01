В школе под Екатеринбургом граната взорвалась в руке у ученика
Шестиклассник из Свердловской области получил травмы после инцидента с гранатой в школе. Об этом информирует прокуратура региона.
Инцидент произошёл 7 мая в Логиновской средней школе №21 в Белоярском районе. Граната, которую использовали как реквизит для школьного мероприятия, осталась в классе после репетиции. Подросток взял устройство и случайно привёл его в действие. В результате школьник получил ожоги кистей рук и ушибленную рану пальца.
Белоярская межрайонная прокуратура направила в суд иск с требованием к учебному заведению компенсировать моральный вред и расходы на лечение. Стороны решили вопрос в досудебном порядке. Школа перечислила представителям пострадавшего 20 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и 2200 рублей на лечение.
