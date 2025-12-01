В Дагестане водитель погиб, вернувшись в горящую машину за вещами
В Хасавюрте (Республика Дагестан) произошёл взрыв легкового автомобиля. Инцидент случился после возгорания машины. Подробности сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Водитель сначала успел выбраться из горящего салона и отойти на безопасное расстояние. Однако затем он вспомнил о личных вещах, которые остались в бардачке, и вернулся к автомобилю. В момент его возвращения транспортное средство взорвалось. Взрыв причинил мужчине смертельные травмы. Обстоятельства возгорания машины устанавливают правоохранительные органы.
Ранее в Новой Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Предварительная версия указывает на срабатывание самодельного взрывного устройства под сиденьем. Следователи рассматривают и другие возможные причины.
