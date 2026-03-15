В Башкирии трёхлетний мальчик проглотил 206 магнитных шариков
В Нефтекамске врачи спасли трёхлетнего мальчика, который проглотил 206 шариков от магнитного конструктора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Как выяснилось, ребёнок играл с игрушкой в тот момент, когда родители ненадолго отвлеклись. Взрослые заметили, что детали исчезли, когда малыш уже почувствовал себя плохо и начал жаловаться на боль в животе.
Родители экстренно доставили мальчика в местную больницу. Местные медики, оценив состояние пациента и количество проглоченных инородных тел, приняли решение отправить ребёнка санавиацией в Уфу.
Специалисты Республиканской детской клинической больницы провели срочную операцию и извлекли все 206 шариков. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее под Пермью ребёнок провёл полчаса без воздуха под двухметровым слоем снега.
