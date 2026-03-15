В Подмосковье женщина нанесла ножевое ранение знакомому во время пьяной ссоры
В Подмосковье сотрудники полиции задержали жительницу Балашихи по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине. Подробности приводит ГУ МВД России по Московской области.
По предварительной информации, в одной из квартир в микрорайоне Гагарина двое распивали спиртные напитки. Между мужчиной 1975 года рождения и его собутыльницей произошёл конфликт, в ходе которого женщина нанесла оппоненту удар ножом.
Потерпевшего госпитализировали. Полицейские оперативно задержали подозреваемую — местную жительницу 1979 года рождения. Следователь СУ МУ МВД возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
