В Казани двое детей застряли в сугробе, когда прыгали в него с многоэтажки
В Казани сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию, чтобы вызволить двоих детей из снежного плена. Подробности сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».
Инцидент произошел у многоэтажного дома, где компания несовершеннолетних развлекалась прыжками в сугроб. После прыжка двое несовершеннолетних оказались в ловушке: они застряли в рыхлой снежной массе и не могли выбраться самостоятельно.
Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб приступили к извлечению детей. Если одного ребёнка удалось вытащить достаточно быстро, то с 13-летним мальчиком возникли серьёзные трудности.
Ноги подростка ушли глубоко в снег, поэтому спасателям пришлось буквально откапывать его. Мальчик находился в снежной массе по пояс. В результате происшествия никто из детей не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.
