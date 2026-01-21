«Я всё знаю!»: В Москве таксист во время ночной смены получил удар ножом от жены
В Москве женщина ранила ножом мужа-таксиста из-за измены. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошёл в ночь на 20 января, около шиномонтажа на Востряковском проезде. 36-летний таксист договорился там о встрече с женой после своей ночной смены.
Как установили правоохранители, женщина заранее знала о неверности супруга и планировала ему отомстить. Она пришла на встречу с ножом. Увидев мужа, гражданка сразу нанесла ему один удар в область предплечья.
После этого она сама вызвала медиков. Таксиста доставили в больницу, где врачи наложили ему швы на рану. Мужчина не стал подавать заявление на жену и надеется на примирение. У пары есть 14-летняя дочь.
