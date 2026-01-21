В Москве мигранту по делу о взрыве электросамоката назначили пожизненный срок

21 января 2026, 16:05

Фото: Istock/ronstik

Московский окружной военный суд приговорил 30-летнего гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала его виновным в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».