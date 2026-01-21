В Москве мигранту по делу о взрыве электросамоката назначили пожизненный срок
Московский окружной военный суд приговорил 30-летнего гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова к пожизненному заключению. Коллегия присяжных признала его виновным в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Взрыв произошёл 17 декабря 2024 года на Нижегородской улице в Москве. Устройство сработало на электросамокате рядом с начальником войск РХБЗ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.
Взрыв унёс жизни военного и его помощника. Следствие заявило, что Курбонов действовал по заданию украинских спецслужб. Он получил в Москве самодельное взрывное устройство и оставил самокат у дома Кириллова.
Правоохранительные органы задержали подсудимого на следующий день в Подмосковье. По этому делу задержали и других фигурантов. Им следствие предъявляет обвинения в передаче взрывчатки и помощи в аренде жилья.
