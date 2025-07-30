В Чебоксарах толпа мигрантов напала на людей и избила их
В Чебоксарах мигранты целой толпой напали на двух мужчин и избили их. Как пишет один из телеграм-каналов, потасовка произошла на улице Академика В. Н. Челомея.
Местные вызвали полицию. К тому времени, как приехали сотрудники правоохранительных органов, иностранцы, начавшие драку, уехали на машинах.
Ранее в Башкирии мужчина откусил другу нос за то, что тот его разбудил. Он в ярости вцепился в лицо товарища и откусил ему кончик носа и часть ноздри. Пострадавшему понадобилось дорогостоящее лечение — сумма на восстановление внешности составила около 400 тысяч рублей.
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