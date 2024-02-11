Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ СК возбудил дело после ранения росгвардейцев при взрыве в доме в Элисте

СК возбудил дело после ранения росгвардейцев при взрыве в доме в Элисте

11 февраля 2024, 19:45
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбудили по факту ранения троих сотрудников Росгвардии в частном доме в Элисте. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по Калмыкии.
Врачи отмечают, что угрозы для жизни росгвардейцев нет. В настоящее время они находятся в реанимации. Для жильцов дома, в котором располагается центр, где взорвалась бомба, открыли пункт временного размещения.

Напомним, в Элисте сработала ещё одно неустановленное взрывное устройство во время обысков у 29-летнего мужчины, которого подозревают во взрыве, произошедшем накануне в центре медиации и образовательных услуг. В результате происшествия трое сотрудников Росгвардии были ранены, их госпитализировали.


Ранее сообщалось о том, что в Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Читайте также:

В Элисте во время обыска у мужчины, подозреваемом во взрыве, сдетонировала бомба

В Петербурге предотвращен теракт на металлургическом заводе

В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в образовательный центр
#врачи
#теракт
#человек
#бомба
#мужчины
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свидание с незнакомцем закончилось для россиянки расчленением
Жителя Астрахани подозревают в убийстве женщины на свидании
11 февраля 2024, 18:16

Фото: iStock/AlexLinch

В Астрахани задержан житель области, которого подозревают в расправе над женщиной и в ее дальнейшем расчленении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сообщается, что 46-летняя жительница Астрахани пропала еще 5 февраля. О ее исчезновении правоохранительным органам рассказала дочь.

По данным ведомства, погибшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он пригласил ее к себе домой, но там между ними случилась ссора. Преступник признался полицейским, что уже был судим за убийство. Во время конфликта мужчина ударил жертву ножом в шею, расчленил тело и выбросил его в мусорный бак.

Ранее сообщалось, что 34-летний Адам Монтгомери в 2019 году забил до смерти свою 5-летнюю дочь, а затем расчленил и отнес отрубленные части тела в ресторан, где он работал.

Читайте также:

Американец забил до смерти дочь, разрубил и принес по частям на работу

В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в образовательный центр

В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова
#убийство
#уголовное мужчина
#тела
#ск рф
#погибшие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Ставрополье машина столкнулась с товарным поездом, трое детей погибли
11 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/Smederevac

На Ставрополье три ребёнка погибли при столкновении автомобиля и товарного состава. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС.
«На восьмом километре железной дороги Светлоград — Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Пожарные МЧС России отключили аккумулятор в автомобиле и деблокировали пять человек, в том числе троих детей. К сожалению, все дети погибли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взрослые пострадавшие в настоящее время переданы врачам. Всего на месте инцидента задействованы 24 человека и десять единиц техники.

Читайте также:

В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова

В городе Майский в Кабардино-Балкарии горит центральный рынок

Африканский банкир погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США
#школы
#мчс
#пострадавшие
#человек
#дтп
#авария
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова
В Москве 5 воспитанников школы-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией
11 февраля 2024, 15:45

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Пять воспитанников школы-интерната имени Колмогорова госпитализированы из-за кишечной инфекции. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
Отмечается, что еще 12 воспитанников с симптомами находятся под наблюдением медиков. Сотрудники Роспотребнадзора проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.

В настоящее время выдано предписание о приостановлении работы пищеблока. Все проживающие в учреждении дети будут осмотрены врачами.

Ранее сообщалось, что 16 учеников одной из школ Кировской области госпитализированы в больницу с отравлением. Предварительно, дети отравились пловом из школьной столовой, который был приготовлен по неправильной технологии.

Читайте также:

16 школьников госпитализированы в больницу Кировской области с отравлением

Прокуратура: Учеников школы в Свердловской области госпитализировали после драки

14 учеников госпитализировали из‑за распыления газа в подольской гимназии
#дети
#школы
#сотрудники
#инфекция
#отравление
#госпитализация
#роспотребнадзор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В городе Майский в Кабардино-Балкарии горит центральный рынок
Пожар на территории рынка вспыхнул в городе Майский в Кабардино-Балкарии
11 февраля 2024, 10:42

Фото: istockphoto/Distortion Media

В городе Майский в Республике Кабардино-Балкария на территории местного рынка бушует сильный пожар. Огонь распространился на территории более двух тысяч квадратных метров.
По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, изначально загорелась кровля одного из павильонов. Затем огонь распространился на соседние здания и конструкции. На месте работают расчёты пожарно-спасательной службы и специальная техника. По данным ведомства, в 10:26 по московскому времени пожар был локализован. В тушении огня участвовали 42 сотрудника экстренных служб и 10 единиц спецтехники.

Согласно данным МЧС, работники рынка, приезжие продавцы и немногочисленные в утреннее время покупатели были своевременно эвакуированы. Информация о пострадавших от огня и дыма в настоящее время уточняется, равно как и масштабы ущерба. В причинах возникновения пожара предстоит разобраться специалистам и правоохранителям.

Читайте также:

На пожаре в подмосковном паркинге пострадало десять машин

Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом

При пожаре в гостинице в Тольятти пострадали два человека
#мчс
#пожар
#техника
#кровля
#рынок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Африканский банкир погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США
Глава крупнейшего банка Африки разбился при крушении вертолёта в США
11 февраля 2024, 10:16

Фото: istockphoto/MMADIA

Исполнительный директор крупнейшего банка Нигерии Access Bank Герберт Вигве разбился насмерть в США во время крушения вертолёта. Вместе с ним погибли его жена и сын.
Об этом сообщила генральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Ранее она занимала пост министра финансов Нигерии, напоминает информационное агентство Reuters. Вертолёт Eurocopter EC 130 упал и разбился у границы штатов Калифорния и Невада. Из шести человек, находившихся на борту, не выжил ни один.

Нигерийский политик Годвин Обасеки назвал погибшего Вигве настоящим колоссом финансового сектора, благодаря которому Access Bank стал одним из крупнейших кредитно-финансовых институтов в Африке. Его директор поместил Нигерию на мировую карту финансовых услуг высшего класса, отметил политик. Он и глава ВТО выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в катастрофе.

Читайте также:

МЧС сообщило о пропаже своего вертолёта Ми-8 над Онежским озером в Карелии

При крушении вертолёта в Турции погибли два пилота

Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета
#человек
#соболезнования
#вертолёт
#сша
#банк
#директор
#африка
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Элисте во время обыска у мужчины, подозреваемом во взрыве, сдетонировала бомба
112: В Элисте взорвалась ещё одна бомба, есть пострадавшие
11 февраля 2024, 08:08

Фото: iStock/gorodenkoff

В Элисте сработала ещё одно неустановленное взрывное устройство, сообщает Телеграм-канал «112» со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что ЧП случилось в частном доме. По предварительным данным, бомба сдетонировала во время обысков у 29-летнего мужчины, которого подозревают во взрыве, произошедшем накануне в центре медиации и образовательных услуг.

В результате происшествия трое сотрудников Росгвардии были ранены, их госпитализировали.

Читайте также:

В Элисте неизвестный мужчина забросил гранату в образовательный центр

В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками — МВД

Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле
#мотоцикл
#иномарка
#чп
#бомба
#мужчины
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками — МВД
11 февраля 2024, 07:54

Фото: Фотобанк Московской области

В Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Об этом сообщает городской управление МВД России.
Уточняется, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля.

«Водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, движущегося во встречном направления прямо», — проинформировали правоохранители.

Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.

Читайте также:

Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле

Застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей

На Кубани погибли люди в ДТП со скорой
#дтп
#проверка
#ночь
#пассажир
#mercedes
#водитель
#травмы
#люди
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле
Стая бездомных собак чуть не растерзала девочку в Нижнем Тагиле
11 февраля 2024, 06:55

Фото: iStock/DmyTo

В Нижнем Тагиле стая бездомных собак напала на девочку, сообщил Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По счастливой случайной прохожей удалось спасти подростка: она смогла разогнать животных.

Инцидент произошел рано утром 10 февраля у дома № 50а на улице Металлургов. О состоянии школьницы и о ее возможных травмах не сообщается.

По словам очевидца, девочка, предположительно, шла из школы, когда на нее набросилась стая собак. Это не первый случай подобных происшествий в этом районе. Очевидица также поделилась, что сама испытала шок от увиденного.

Читайте также:

Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево

СК: В Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку

Кинолог Малиновский: При встрече со стаей собак надо вести себя как хищник
#школы
#собака
#инцидент
#дома
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Застрявшие на Эльбрусе альпинисты запросили помощь спасателей
МЧС: застрявших на Эльбрусе альпинистов эвакуировали на высоту 3850 метров
11 февраля 2024, 00:56

Фото: iStock/yanik88

Группа альпинистов из двух человек, находящихся на горе Эльбрус, запросила о помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Альпинисты оказались в затруднительном положении на высоте пять тысяч метров. Для оказания помощи выдвинулись 9 спасателей и 2 единицы техники.

В 23:34 поисково-спасательные операции были завершены, и альпинистам удалось спуститься до высоты 3850 метров на станцию Гара-Баши. Там они отказались от дальнейшей помощи. Группа состояла из гида из Казахстана и россиянки.

Читайте также:

Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни более 20 человек

В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой

Тренер Шабалин: Тело погибшей в Непале альпинистки Оленевой уже не будет найдено
#операции
#горы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф