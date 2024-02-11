СК возбудил дело после ранения росгвардейцев при взрыве в доме в Элисте

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Уголовное дело возбудили по факту ранения троих сотрудников Росгвардии в частном доме в Элисте. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по Калмыкии.
Врачи отмечают, что угрозы для жизни росгвардейцев нет. В настоящее время они находятся в реанимации. Для жильцов дома, в котором располагается центр, где взорвалась бомба, открыли пункт временного размещения.
Напомним, в Элисте сработала ещё одно неустановленное взрывное устройство во время обысков у 29-летнего мужчины, которого подозревают во взрыве, произошедшем накануне в центре медиации и образовательных услуг. В результате происшествия трое сотрудников Росгвардии были ранены, их госпитализировали.
Ранее сообщалось о том, что в Элисте неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг. Один человек погиб, еще двое пострадали.
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Напомним, в Элисте сработала ещё одно неустановленное взрывное устройство во время обысков у 29-летнего мужчины, которого подозревают во взрыве, произошедшем накануне в центре медиации и образовательных услуг. В результате происшествия трое сотрудников Росгвардии были ранены, их госпитализировали.
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Екатерина Коршунова