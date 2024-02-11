Свидание с незнакомцем закончилось для россиянки расчленением

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В Астрахани задержан житель области, которого подозревают в расправе над женщиной и в ее дальнейшем расчленении. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Сообщается, что 46-летняя жительница Астрахани пропала еще 5 февраля. О ее исчезновении правоохранительным органам рассказала дочь.
По данным ведомства, погибшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он пригласил ее к себе домой, но там между ними случилась ссора. Преступник признался полицейским, что уже был судим за убийство. Во время конфликта мужчина ударил жертву ножом в шею, расчленил тело и выбросил его в мусорный бак.
Ранее сообщалось, что 34-летний Адам Монтгомери в 2019 году забил до смерти свою 5-летнюю дочь, а затем расчленил и отнес отрубленные части тела в ресторан, где он работал.
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По данным ведомства, погибшая познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Он пригласил ее к себе домой, но там между ними случилась ссора. Преступник признался полицейским, что уже был судим за убийство. Во время конфликта мужчина ударил жертву ножом в шею, расчленил тело и выбросил его в мусорный бак.
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Екатерина Коршунова