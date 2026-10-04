Пенсионерка погибла под колёсами поезда в Приморье

04 октября 2026, 05:32

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

В Приморском крае произошла трагедия на железной дороге: 74‑летняя женщина погибла при переходе путей на станции Санаторная Дальневосточной железной дороги. Об этом проинформировали в Восточном МСУТ СК России.