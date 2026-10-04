Пенсионерка погибла под колёсами поезда в Приморье
В Приморском крае произошла трагедия на железной дороге: 74‑летняя женщина погибла при переходе путей на станции Санаторная Дальневосточной железной дороги. Об этом проинформировали в Восточном МСУТ СК России.
По предварительным данным следствия, 3 октября 2026 года женщина пересекала железнодорожные пути в неположенном месте, нарушив правила безопасности. Пассажирский поезд не смог избежать столкновения — от полученных травм пострадавшая скончалась прямо на месте.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи СК на транспорте. Они уже осмотрели место трагедии и назначили судебно‑медицинскую экспертизу. Проводятся дополнительные проверочные мероприятия. По их итогам будет принято процессуальное решение.
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