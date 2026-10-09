Камчатская пенсионерка потеряла шесть миллионов рублей из-за мошенников

09 октября 2026, 02:29

Фото: iStock/Halfpoint

На Камчатке пенсионерка стала жертвой дистанционных мошенников и потеряла шесть миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.





Женщина попала под влияние телефонных аферистов ещё в начале сентября. С пострадавшей связались через мессенджер и заявили, что её аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан, а неизвестные пытаются похитить деньги со счетов.



