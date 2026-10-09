Камчатская пенсионерка потеряла шесть миллионов рублей из-за мошенников
На Камчатке пенсионерка стала жертвой дистанционных мошенников и потеряла шесть миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Женщина попала под влияние телефонных аферистов ещё в начале сентября. С пострадавшей связались через мессенджер и заявили, что её аккаунт на портале «Госуслуги» якобы взломан, а неизвестные пытаются похитить деньги со счетов.
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Мошенники звонили несколько раз, представляясь в том числе сотрудниками органов безопасности и Центробанка. Злоумышленники долго убеждали пенсионерку в необходимости «проверить средства» и в итоге уговорили её снять наличные в банке.
Сумма была крупной. Сотрудники банка дважды отказали пожилой женщине в операции, но та настояла на своём, а после передала деньги курьеру. Так она лишилась шести миллионов рублей.
Позже полицейские выяснили, что учётной записи на портале «Госуслуги» у женщины вообще не было. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и начали поиск лиц, причастных к случившемуся.